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Россияне восхитились безлюдным ГУМом

Город /
Россияне восхитились безлюдным ГУМом
Фото: страница «МОСКВА МОЯ» в Facebook

Россиянин побывал в ГУМе и поделился сделанной там фотографией в Facebook-группе «Москва моя». В комментариях пользователи восхитились опустевшим универмагом.

«В ГУМе безлюдно…» — так подписал снимок автор поста. «На втором или третьем этаже есть магазин жостовских подносов. Всем советую сходить полюбоваться! Настоящий музей!», «А еще там столовая классная осталась! И продовольственный магазин! Возможно, все посетители как раз туда отправились», — отреагировали на увиденное фолловеры интернет-сообщества.

Многие признались магазину в любви, рассказали, что в его стенах началась их карьера и обратили внимание других юзеров на красоту интерьеров. «Люди, насладитесь старинной ажурной архитектурой здания ― в кои-то веки ей спокойно можно полюбоваться…» — написал участник дискуссии.

Ранее весенний фонтан в ГУМе развеселил россиян.

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