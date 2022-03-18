Россияне восхитились безлюдным ГУМом

Россиянин побывал в ГУМе и поделился сделанной там фотографией в Facebook-группе «Москва моя». В комментариях пользователи восхитились опустевшим универмагом.

«В ГУМе безлюдно…» — так подписал снимок автор поста. «На втором или третьем этаже есть магазин жостовских подносов. Всем советую сходить полюбоваться! Настоящий музей!», «А еще там столовая классная осталась! И продовольственный магазин! Возможно, все посетители как раз туда отправились», — отреагировали на увиденное фолловеры интернет-сообщества.

Многие признались магазину в любви, рассказали, что в его стенах началась их карьера и обратили внимание других юзеров на красоту интерьеров. «Люди, насладитесь старинной ажурной архитектурой здания ― в кои-то веки ей спокойно можно полюбоваться…» — написал участник дискуссии.

Ранее весенний фонтан в ГУМе развеселил россиян.