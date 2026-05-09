Город
Опубликовано 08 мая 2026, 21:43


Биолог предупредил о нашествии комаров в Москве

Биолог Глазков пообещал нашествие комаров в Москве в конце мая.
Фото: Global Look Press

Первые комары появятся в Москве уже к середине мая, пообещал кандидат биологических наук Павел Глазков. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

По словам специалиста, это связано с температурой. Он объяснил, что комары откладывают яйца в воду, и чем теплее, тем быстрее развиваются личинки. На это уходит от двух до четырeх недель.

«Массовый выплод взрослых насекомых из личинок произойдет как раз в конце мая — начале июня», — предупредил Глазков. По словам эксперта, численность комаров в этом году может быть высокой из-за благоприятной зимовки.

