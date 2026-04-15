Биолог рассказал о клещах в московских парках

Встретить клеща в Москве можно в лесопарке, например в Битцевском лесу или Лосином острове, рассказал биолог Вадим Марьинский. Об этом пишет РИА Новости.

«Если вы гуляете в парке, который внешне напоминает лес, если мы говорим про Москву, то, например, Битцевский лесопарк или, например, Лосиный остров, то там вы, разумеется, можете встретить иксодовых клещей», — подчеркнул он.

По словам эксперта, вероятность подцепить клеща в парке с подстриженными газонами практически нулевая.

Ранее Роспотребнадзор перечислил регионы, в которых с начала сезона было зарегистрировано наибольшее число укусов клещей. В этот список вошли Москва и Московская область.