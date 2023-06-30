В Подмосковье нашли бивни мамонта

Бивни мамонта возрастом не менее 23 тысяч лет нашли в Зарайске во время благоустройства местного кремля археологи, сообщает министерство благоустройства Московской области.

В ведомстве отмечают, что Зарайский кремль — это единственный полностью сохранившийся со времен основания в регионе. Рядом с ним располагается Зарайская стоянка — самое древнее человеческое поселение, исторический памятник мирового значения, где неоднократно находили останки давно вымерших животных.

Все находки традиционно передаются в местный музей. В частности, в музее хранится ребро мамонта с изображениями трех этих животных, сделанное древними людьми.

Ранее сообщалось, что археологи нашли вековые артефакты на месте легендарной булочной в Москве.