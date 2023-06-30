В Подмосковье нашли бивни мамонта
Археологи нашли бивни мамонта возрастом не менее 23 тысяч лет в подмосковном Зарайске.
Бивни мамонта возрастом не менее 23 тысяч лет нашли в Зарайске во время благоустройства местного кремля археологи, сообщает министерство благоустройства Московской области.
В ведомстве отмечают, что Зарайский кремль — это единственный полностью сохранившийся со времен основания в регионе. Рядом с ним располагается Зарайская стоянка — самое древнее человеческое поселение, исторический памятник мирового значения, где неоднократно находили останки давно вымерших животных.
Все находки традиционно передаются в местный музей. В частности, в музее хранится ребро мамонта с изображениями трех этих животных, сделанное древними людьми.
Ранее сообщалось, что археологи нашли вековые артефакты на месте легендарной булочной в Москве.