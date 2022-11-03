Город
12:19, 03 ноября 2022
1 мин.

Раскрыта мошенническая схема с благоустройством могил в Подмосковье

Раскрыта мошенническая схема с благоустройством могил в Подмосковье
Фото: Artur Widak / Globallookpress.com

Полицейские в Подмосковье раскрыли мошенническую схему 51-летней аферистки, которая обманом получала от россиян деньги за благоустройство могил. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает портал «МВД Медиа».

«Установлено, что злоумышленница работала в организации по оказанию ритуальных услуг. Она получала от клиентов деньги за благоустройство могил их родственников, а взамен выписывала квитанции. При этом о поступивших заказах руководству организации ничего не говорила, никаких работы не проводила», — говорится в сообщении.

По данным полиции, мошенница тратила полученные деньги по своему усмотрению. Все от ее рук пострадало три человека. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Возбуждено три уголовных дела по статье 159 («Мошенничество») УК России. Они объединены в одно производство

Ранее схему мошенничества с вирусной рассылкой писем от «госорганов» раскрыли специалисты «Лаборатории Касперского».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.