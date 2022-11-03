Раскрыта мошенническая схема с благоустройством могил в Подмосковье

Полицейские в Подмосковье раскрыли мошенническую схему 51-летней аферистки, которая обманом получала от россиян деньги за благоустройство могил. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает портал «МВД Медиа».

«Установлено, что злоумышленница работала в организации по оказанию ритуальных услуг. Она получала от клиентов деньги за благоустройство могил их родственников, а взамен выписывала квитанции. При этом о поступивших заказах руководству организации ничего не говорила, никаких работы не проводила», — говорится в сообщении.

По данным полиции, мошенница тратила полученные деньги по своему усмотрению. Все от ее рук пострадало три человека. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

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