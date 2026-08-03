Благоустройство парка часть москвичей назвала уничтожением

Начавшееся благоустройство парка имени журналиста Артема Боровика в столичном районе Марьино обрадовало не всех местных жителей — часть из них сочла идущие работы уничтожением, передает MSK1.

В первую очередь горожане не понимают масштабных земляных работ — по словам жительницы района Маргариты, полностью снят верхний слой грунта, уничтожены газоны и многолетние кустарники, срезаны деревья. Согласно открытым данным госконтракта, в рамках благоустройства провели вырубку 23 деревьев и 265 кустарников, а также удалили 288 пней. Газон сняли на площади 14 тысяч квадратных метров. При этом посадка новых деревьев, согласно госзакупкам, предусмотрена в гораздо меньшем объеме — всего 13 штук. Зато площадь асфальтирования и укладки плитки в парке увеличится, составив почти 18 тысяч «квадратов».

Также местные недовольны заменой старого ажурного ограждения на более простой забор. По словам Маргариты, парк скорее требовал точечной замены старых скамеек, ремонта площадок и беседки-ротонды, но не масштабной перекопки.

По данным контракта, в парке собираются отреставрировать существующий мемориал и создать новый с цитатами Боровика, обновить дорожки, качели, беседки с навесом, заменить фонари и камеры видеонаблюдения. Выполнять эти работы будет ООО «Стройсити». Общая сумма заключенных контрактов по благоустройству в парке составила 401 миллион рублей.

В прошлом году жители Москвы встали на защиту деревьев в парке Покровское-Стрешнево, утверждая, что их намерены срубить ради незаконной стройки. Одна из защищающих парк москвичек встала на пути мужчины с бензопилой.