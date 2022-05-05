Врачи обнаружили в груди москвички ее неразвившегося близнеца

В груди несовершеннолетней москвички врачи обнаружили ее неразвившегося близнеца. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Во время планового обследования в поликлинике в области грудной клетки 15-летней пациентки медики нашли крупное доброкачественное новообразование. При этом анализы на онкомаркеры оказались отрицательными, уточнили на сайте. Подростку выдали направление в Детскую городскую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского, где врачи сделали школьнице компьютерную томографию с контрастом и увидели тераному, эмбрионально-клеточную опухоль, размером восемь на девять сантиметров.

«Новообразование содержало несколько абсолютно разных видов тканей — жировую, соединительную, хрящевую и волосы, что свидетельствовало о том, что это неразвившийся плод близнеца пациента», — процитировали на сайте детского хирурга, кандидата медицинских наук Руслана Молотова. Врач подчеркнул, что удаление опухоли было необходимо, ведь она могла продолжать увеличиваться, сдавливая сосуды и сердце подростка.