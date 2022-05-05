Врачи обнаружили в груди москвички ее неразвившегося близнеца
В груди несовершеннолетней москвички врачи обнаружили ее неразвившегося близнеца. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы.
Во время планового обследования в поликлинике в области грудной клетки 15-летней пациентки медики нашли крупное доброкачественное новообразование. При этом анализы на онкомаркеры оказались отрицательными, уточнили на сайте. Подростку выдали направление в Детскую городскую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского, где врачи сделали школьнице компьютерную томографию с контрастом и увидели тераному, эмбрионально-клеточную опухоль, размером восемь на девять сантиметров.
«Новообразование содержало несколько абсолютно разных видов тканей — жировую, соединительную, хрящевую и волосы, что свидетельствовало о том, что это неразвившийся плод близнеца пациента», — процитировали на сайте детского хирурга, кандидата медицинских наук Руслана Молотова. Врач подчеркнул, что удаление опухоли было необходимо, ведь она могла продолжать увеличиваться, сдавливая сосуды и сердце подростка.
Опухоль удалили при помощи торакоскопа. «Определенную сложность представляло то, что во время операции требовалось не повредить близко расположенные крупные кровеносные сосуды и сердце», — рассказал Молотов.
Уточняется, что хирургическое вмешательство завершилось успешно. В настоящий момент здоровью подростка ничто не угрожает, юную россиянку уже выписали домой.
Ранее сообщалось, что медики Мытищинской городской клинической больницы удалили пациентке гигантскую опухоль. Операция заняла менее часа, при этом пациентка была в сознании.