10:23, 14 мая 2023
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BMW на скорости влетел в отбойник в Москве и попал на видео
BMW на скорости влетел в отбойник на Варшавском шоссе в Москве.
Кадр: Telegram-канал «360»
BMW на скорости влетел в отбойник на Варшавском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал «360».
По данным ведомства, мужчина не справился с управлением и выехал с шоссе. В результате аварии он погиб на месте. Еще двоих пассажиров иномарки отправили в больницу, где у них диагностировали различные травмы.
Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшей аварии.
Ранее последствия ДТП под Москвой с участием столичного экс-футболиста попали на видео.