BMW на скорости влетел в отбойник в Москве и попал на видео

BMW на скорости влетел в отбойник на Варшавском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал «360».

По данным ведомства, мужчина не справился с управлением и выехал с шоссе. В результате аварии он погиб на месте. Еще двоих пассажиров иномарки отправили в больницу, где у них диагностировали различные травмы.

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшей аварии.

Ранее последствия ДТП под Москвой с участием столичного экс-футболиста попали на видео.