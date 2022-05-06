Боец ММА получил травмы в смертельном ДТП в центре Москвы с участием блогера

Популярный российский блогер и стример Некоглай (Николай Лебедев) попал в аварию в центре Москвы. Об этом молодой человек сообщил в своем Telegram-канале.

По информации прокуратуры Москвы, автомобиль Kia, двигаясь по улице Бирюсинка, выехал на перекресток на пересечении с Щелковским шоссе на красный свет. Каршеринговое авто врезалось в Porsche Некоглая, его машина отлетела.

ДТП оказалось смертельным: на месте аварии погиб пассажир каршеринга. «Три пассажира автомобиля Kia и водитель автомобиля Porsche 1999 года рождения госпитализированы с различными травмами», — говорится в сообщении прокуратуры. Сам стример опубликовал несколько видео, где рассказал, что получил сотрясение мозга. Травму получил и боец ММA Асхаб Магомедов, находившийся в машине блогера.

В ведомстве сообщили, что мужчина, находившийся за рулем Kia, находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом обвиняемый от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Москвичу грозит до 12 лет тюремного заключения.

Ранее, 5 мая, стало известно, что квартиру Некоглая в центре Москвы обокрали, пока стример находился в Дагестане. По предварительным данным, из сейфа молодого человека вынесли более трех миллионов рублей.