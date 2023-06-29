В Москве мужчина на два дня застрял в боксе для сбора вещей

В Москве 52-летний россиянин из любопытства залез в бокс для сбора вещей, а выбраться из него не смог. Просидевшего в западне два дня мужчину спасла проходившая мимо женщина, передает «Вечерняя Москва».

Инцидент произошел у дома 52 по улице Перерва. Проходившая мимо бокса женщина обратила внимание на раздающиеся из него звуки и вызвала спасателей.

После освобождения мужчина признался, что ему стыдно было громко звать на помощь, поэтому он двое суток самостоятельно пытался выбраться из ящика.

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