Более 200 мероприятий пройдет в рамках акции «Ночь искусств» в Москве

В этом году «Ночь искусств» проходит 4 ноября: именно в этот день вся страна отмечает День народного единства. Акция посвящена Году культурного наследия народов России. Москва проведет «Ночь искусств» сразу в двух форматах — офлайн и онлайн.

На культурных площадках Москвы пройдет более 200 мероприятий под слоганом «Искусство объединяет». Жителей и гостей столицы ждут театральные постановки, экскурсии, выставки.

Кроме того, впервые в рамках акции состоится несколько платных мероприятий. Средства от продажи билетов на них передадут на поддержку защитников Родины.

«Акция и праздник проходят в один день, что очень удобно. Кроме того, искусство объединяет. Мне кажется, что в этом году это особенно актуально. Объединяются не только народы, но и родители с детьми. У нас приходят разные поколения. Каждый находит для себя что-то интересное. На основе музейной коллекции можно говорить и о вопросах, которые сейчас остро стоят», — отметила заведующая научно-просветительским отделом Государственного Дарвиновского музея Елена Дубровская.

В этом году главными площадками акции станут концертный зал «Зарядье», кинотеатр «Космос» и выставочный зал «Новый Манеж». Специальная программа для жителей и гостей столицы пройдет и на ВДНХ. В «Новом Манеже» представят постановку культурно-просветительского проекта «Непокоренные». Ее авторами стали деятели культуры Луганской Народной Республики, Москвы и других регионов России. На ВДНХ можно бесплатно посетить постоянные экспозиции центра «Космонавтика и авиация», музея славянской письменности «Слово» и Музея ВДНХ, а также выставку «12 признаков живого» Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева в павильоне № 31 «Геология». Также пройдут тематические экскурсии «Как письменность народы объединила» и «Люди. Единство. Космос». А в Музее кино состоится открытие выставки «Мастер на все руки», приуроченной к 90-летию оператора и изобретателя Игоря Черных.

Кроме того, с 3 ноября в рамках акции во всех регионах проходит большой этнографический диктант. Впервые в истории диктанта отдельный блок посвятят Донбассу и другим новым территориям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам и гостям столицы принять участие в программе «Ночь искусств — 2022».