Больше половины иностранцев выбрали Москву для проживания

Больше половины иностранцев, приезжавших в Россию в этом году, выбирали для проживания Москву, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на аналитиков сервиса «Я.Путешествия».

С начала года на Москву пришлось 53 процента всех бронирований, при средней стоимости около 6500 рублей за ночь. По данным за прошлый год, наибольший спрос ожидается в декабре и сентябре.

При этом, по словам опрошенных отельеров, иностранные туристы обеспечивают более стабильную загрузку гостиниц в течение всего года.

Ранее Москва заняла лидирующую строчку среди городов России, став наиболее комфортным городом для жизни с собакой. Так, согласно этим данным, 88 процентов москвичей живут в 15 минутах ходьбы от хотя бы одной ветклиники, зоомагазина, площадки для выгула собак и дог-френдли заведения общепита.