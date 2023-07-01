Дачникам дали советы по борьбе с вредителями на участке

Советы по борьбе с вредителями на дачных участках дал россиянам Комитет лесного хозяйства Подмосковья в своем Telegram-канале. Прежде всего, Комлесхоз рекомендовал соблюдать меры безопасности и собирать вредителей в защитной одежде.

«Плотные резиновые или кожаные перчатки и закрытая одежда (энцефалитка подойдет), главное, чтобы не смогла гусеница упасть за шиворот. На ногах — кирзовые сапоги», — перечислили детали экипировки в ведомстве.

Собранных вредителей необходимо сжигать в закрытых емкостях с соблюдением правил пожарной безопасности. Лучше использовать для этих целей керосин, уточнили в Комлесхозе. Дачников также предупредили, что зрелые гусеницы почти невосприимчивы к различным химическим и биологическим препаратам.

Бабочек россиянам порекомендовали ловить с помощью световых ловушек, а затем собирать и сжигать. С помощью сбора и сжигания также следует бороться с яйцекладками. Кроме того, осенью кладки на взрослых деревьях с толстой корой в комлевой части нужно промазывать керосином или отработанным машинным маслом.

«В дальнейшем необходимо провести комплексную обработку. Она проводится одновременно всем поселением или населенным пунктом», — уточнили в ведомстве. К выбору препарата для обработки необходимо подходить с осторожностью и не допускать его попадания в воду и на особо охраняемые природные территории.

Ранее о смертельно опасных инфекциях в огороде предупредил дачников аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Александр Андреев. По его словам, через почву можно заразиться токсоплазмозом, мышиной лихорадкой и столбняком.