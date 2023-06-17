В Подмосковье начали борьбу с борщевиком

Борьбу с борщевиком начали в Московской области. К ликвидации опасного растения приступили более 20 подрядных организаций, пишет «Подмосковье сегодня».

Эффективными химикатами уже обработано более 300 гектаров территории вдоль автомобильных дорог. Химическая обработка прошла в Истре, Красногорске, Солнечногорске и других городах региона.

«Дорожники торопятся, поскольку лучше справиться с борщевиком тогда, когда он еще не начал цвести. Наиболее опасные участки берутся под контроль после обращения на портал "Добродел"», — говорится в сообщении издания.

Уточняется, что после обработки начнется механический окос.

Ранее порядок действий при ожоге борщевиком перечислил известный врач и телеведущий Александр Мясников.