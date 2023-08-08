Босая женщина в купальнике прогулялась по улице в Москве и попала на видео

Босая женщина в купальнике и полотенце прогулялась по столичной улице и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

В ролике девушка без обуви ходит у одного из торговых центров столицы. Из одежды на ней только купальник, на плечи она накинула полотенце.