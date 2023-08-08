Босая женщина в купальнике прогулялась по улице в Москве и попала на видео
В Москве босая женщина прогулялась по улице в купальнике.
Босая женщина в купальнике и полотенце прогулялась по столичной улице и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»
В ролике девушка без обуви ходит у одного из торговых центров столицы. Из одежды на ней только купальник, на плечи она накинула полотенце.
«Может, у нее одежду на пляже украли», «Жарко, я ее отчасти понимаю», «Ступни грязные, вот и не пустили! Моют, моют, а они ходят и ходят», «Муж ее бросил, плохо готовила борщи», «Шла с пляжа, решила зайти водички купить. Только одеться забыла», «Может, у девушки что-то случилось, она сбежала в чем была и хотела купить одежду», «Могла бы ко мне прийти. Ко мне можно девушкам без одежды», — написали юзеры.
Ранее голый мужчина на набережной в Москве попал на видео.