Брачные игры молодых панд в Московском зоопарке попали на видео

Сперва панд познакомили друг с другом через решетку. Встреча началась успешно, и Жуи впустили в вольер к Диндин.

Уточняется, что в Москву из Китая пригласили специалиста по размножению больших панд из заповедника в Чэнду. Эксперты будут следить за состоянием Диндин и брать у нее анализы, сообщили в зоопарке.

Ранее Жуи и Диндин предсказали победителей зимних Олимпийских игр в Пекине. По версии животных, лидерами в общекомандном зачете Олимпиады стали бы Россия, Китай, Германия и США.