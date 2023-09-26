Братья из Таджикистана похитили и убили сожителя сестры

В Москве задержали убивших и закопавших на свалке сожителя сестры приезжих, сообщает «МВД Медиа».

В ноябре 2020 года уроженцы Таджикистана, находившиеся в России, узнали о связи сестры с мужчиной и вернулись на родину. Там они похитили и убили сожителя родственницы, а его тело закопали на свалке. После совершения преступления они скрылись в России.

В республике мужчины были объявлены в розыск, а российские полицейские задержали их. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанных в Таджикистан.

Ранее экс-возлюбленный облил жительницу Подмосковья бензином и поджег.