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Бренд Mango объявил об окончательном уходе из России

Бренд Mango объявил об окончательном уходе из России
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Европейский бренд одежды Mango объявил об окончательном уходе с российского рынка и прекращении прямых продаже в стране. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на испанские СМИ.

Свое решение компания объяснила «международной геополитической неопределенностью». Mango откажется от 55 магазинов, которые станут франчайзинговыми. 800 сотрудников сохранят рабочие места. Об этом компания договорилась с несколькими местными партнерами.

Ранее стало известно, что некоторые магазины Zara, Massimo Dutti и других брендов компании Inditex могут открыться в России в июне. «У нас есть информация об открытии некоторых магазинов Inditex в июне, пока на уровне предварительных обсуждений. Конкретных дат на данный момент нет. По информации столичных девелоперов, в первую очередь речь идет про Москву», — раскрыла подробности старший директор и руководитель ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько.

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