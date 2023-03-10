Раскрыт бренд трехэтажного магазина на месте флагмана H&M в центре Москвы

На месте флагмана закрывшегося шведского бренда H&M в центре Москвы на Тверской улице откроется трехэтажный отечественный магазин одежды Gloria Jeans, сообщили ТАСС источники на рынке коммерческой недвижимости.

«Gloria Jeans выиграла тендер на право открыть флагманский магазин на месте крупнейшего в России флагмана H&M. Компания займет все площади, который ранее арендовал в "Галерее Актер" покинувший РФ ретейлер», — рассказали собеседники агентства, отметив, что открытие планируется этой весной. Компания Gloria Jeans и консультант сделки NF Group подтвердила ТАСС информацию о выигранном тендере.

Уход некоторых международных компаний позволил открыть качественные площади, которые теперь могут занять отечественные компании, отметила директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина. По ее словам, открытие Gloria Jeans на Тверской улице поможет узнаваемости бренда и увеличит покупательскую аудиторию.

Ранее стало известно, что флагман H&M в центре Москвы закрылся 30 ноября 2023 года. Обстановка в последний день работы магазина попала на видео.