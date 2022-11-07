Популярные парфюмерно-косметические бренды вернутся в Россию

Продукция популярных парфюмерно-косметических брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase исключена из списков товаров параллельного импорта Минпромторга. Они вернут поставки товаров в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — рассказали в министерстве.

По данным Минпромторга, исключения вступят в силу только через три месяца. Это даст время тем, кто приобрел продукцию по схеме параллельного импорта, ввезти ее на территорию страны.

Ранее популярные магазины косметики и парфюмерии сообщили о возобновлении работы в России. Ребрендинг точек планируется закончить до января 2023 года.