18:39, 22 ноября 2022
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Бронетранспортер на дороге в Москве попал на видео и заинтересовал россиян
Кадр: Telegam-канал «Марьино/ЮВАО»
На дороге в Москве заметили бронетранспортер (БТР). Боевая машина попала на видео, выложенное в Telegram-канале «Марьино/ЮВАО» сообщества «М125».
БТР на высокой скорости проехался по улице в районе Марьино. Появление необычного транспорта в столице заинтересовало россиян. «(Инженер) Илон Маск нервно курит в сторонке со своим (электромобилем) Tesla», «Увлекся кто-то "переобуванием" машины», — пошутили комментаторы. Кто-то с юмором предположил, что на БТР на работу точно не опоздать.
Ранее в Подмосковье заметили автомобиль «из будущего». Машину, повторяющую дизайн электромобиля Tesla Cybertruck, припарковали на улице в Королеве.