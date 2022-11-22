Город
18:39, 22 ноября 2022
1 мин.

Бронетранспортер на дороге в Москве попал на видео и заинтересовал россиян

Бронетранспортер на дороге в Москве попал на видео и заинтересовал россиян
Кадр: Telegam-канал «Марьино/ЮВАО»

На дороге в Москве заметили бронетранспортер (БТР). Боевая машина попала на видео, выложенное в Telegram-канале «Марьино/ЮВАО» сообщества «М125».

БТР на высокой скорости проехался по улице в районе Марьино. Появление необычного транспорта в столице заинтересовало россиян. «(Инженер) Илон Маск нервно курит в сторонке со своим (электромобилем) Tesla», «Увлекся кто-то "переобуванием" машины», — пошутили комментаторы. Кто-то с юмором предположил, что на БТР на работу точно не опоздать.

Ранее в Подмосковье заметили автомобиль «из будущего». Машину, повторяющую дизайн электромобиля Tesla Cybertruck, припарковали на улице в Королеве.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.