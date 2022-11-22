Бронетранспортер на дороге в Москве попал на видео и заинтересовал россиян

БТР на высокой скорости проехался по улице в районе Марьино. Появление необычного транспорта в столице заинтересовало россиян. «(Инженер) Илон Маск нервно курит в сторонке со своим (электромобилем) Tesla», «Увлекся кто-то "переобуванием" машины», — пошутили комментаторы. Кто-то с юмором предположил, что на БТР на работу точно не опоздать.

Ранее в Подмосковье заметили автомобиль «из будущего». Машину, повторяющую дизайн электромобиля Tesla Cybertruck, припарковали на улице в Королеве.