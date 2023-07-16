Брошенного младенца нашли около жилого дома в Москве

Годовалого младенца нашли прохожие около жилого дома на Сельскохозяйственной улице в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Мальчика без видимых телесных повреждений передали медработникам. Правоохранители устанавливают личность брошенного на северо-востоке столицы ребенка и разыскивают его родителей, сообщили в ведомстве. Решается вопрос о дальнейшем устройстве мальчика.

Ранее новорожденного младенца нашли в мусоропроводе дома на Северном бульваре в Москве. Ребенком оказалась девочка, которой исполнился всего один день.