14:49, 16 июля 2023
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Брошенного младенца нашли около жилого дома в Москве
Брошенного годовалого младенца нашли прохожие около жилого дома в Москве.
Фото: Прокуратура Москвы
Годовалого младенца нашли прохожие около жилого дома на Сельскохозяйственной улице в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Мальчика без видимых телесных повреждений передали медработникам. Правоохранители устанавливают личность брошенного на северо-востоке столицы ребенка и разыскивают его родителей, сообщили в ведомстве. Решается вопрос о дальнейшем устройстве мальчика.
Ранее новорожденного младенца нашли в мусоропроводе дома на Северном бульваре в Москве. Ребенком оказалась девочка, которой исполнился всего один день.