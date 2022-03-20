Сегодня в 15:50
1 мин.

Москвичам представили бургеры «Бабушкина любовь» у закрытых «Макдоналдсов»

Город /
Москвичам представили бургеры «Бабушкина любовь» у закрытых «Макдоналдсов»
Фото: страница «Таганка - Таганский ЦАО» во «Вконтакте»

Москвич в группе ВКонтакте «Таганка — Таганский ЦАО» опубликовал фото меню одного из фуд-траков, поставленных около закрытого «Макдоналдса». Одно из блюд носило название «Бабушкина любовь».

Цены в уличном фургончике с едой начинаются от 150 рублей. Однако пользователей сети больше заинтересовали названия блюд. Так, в списке можно было найти «Бабушкину любовь», «Гиганта Микояна» или «Из Парижу с любовью». «Никогда не думал, что самым сложным будет в моей жизни выбрать "Поцелуй Брежнева" или побыть "Без греха"», — с иронией написал автор поста, комментируя названия булочек с котлетами.

Ранее в Москве фуд-траки заметили у станций метро «Добрынинская» и «Третьяковская». РБК сообщил, что всего в центре столицы должно появиться примерно 16 подобных точек общественного питания около закрытых на неопределенный срок ресторанов «Макдоналдс».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.