Москвичам представили бургеры «Бабушкина любовь» у закрытых «Макдоналдсов»

Москвич в группе ВКонтакте «Таганка — Таганский ЦАО» опубликовал фото меню одного из фуд-траков, поставленных около закрытого «Макдоналдса». Одно из блюд носило название «Бабушкина любовь».

Цены в уличном фургончике с едой начинаются от 150 рублей. Однако пользователей сети больше заинтересовали названия блюд. Так, в списке можно было найти «Бабушкину любовь», «Гиганта Микояна» или «Из Парижу с любовью». «Никогда не думал, что самым сложным будет в моей жизни выбрать "Поцелуй Брежнева" или побыть "Без греха"», — с иронией написал автор поста, комментируя названия булочек с котлетами.

Ранее в Москве фуд-траки заметили у станций метро «Добрынинская» и «Третьяковская». РБК сообщил, что всего в центре столицы должно появиться примерно 16 подобных точек общественного питания около закрытых на неопределенный срок ресторанов «Макдоналдс».