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Бургеры и пирожки из «Макдональдса» выставили на продажу за тысячи рублей

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Бургеры и пирожки из «Макдональдса» выставили на продажу за тысячи рублей
Скриншот: Avito

После сообщения о приостановке работы российских ресторанов «Макдональдс» интернет-пользователи выставили фирменный фаст-фуд на продажу за тысячи рублей. На сервисе объявлений «Авито» в разделе «Продукты питания» теперь можно найти гамбургеры «Биг Тейсти», пирожки, различные соусы в порционных емкостях и другие популярные позиции американского бренда.

Цены выставленных на сайте лотов значительно выше их стоимости в ресторанах. Так, за три купленных накануне «Биг Тейсти» один из продавцов просит тысячу рублей. Килограммовую упаковку соусов можно купить как за 649 рублей, так и за 999. Дороже обойдутся культовые «Биг Мак» и вишневый пирожок. Первый готовы отдать за 7 тысяч рублей, второй — за 27 тысяч рублей.

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