Москвичка 20 лет прожила в смертельной опасности из-за бусины в носу

Врачи научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского помогли 27-летней москвичке избавиться от бусины, застрявшей у нее в носу более 20 лет назад, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Такие случаи могут быть смертельно опасными.

«Сначала врачи выполнили операцию по устранению искривления носовой перегородки (септопластику). После этого из полости был извлечен ринолит — каменное образование из солей кальция, которое со временем образовалось вокруг попавшего в нос инородного тела», — говорится в сообщении.

Чужеродным предметом оказалась пластиковая бусина или пулька от игрушечного пистолета диаметром 5 мм. Она попала в носовую полость девушки около 20 лет назад и в итоге стала очагом хронического воспаления. Девушку выписали из стационара на вторые сутки после хирургического вмешательства. Сейчас она может полноценно дышать, у нее прошли симптомы, мучавшие почти всю жизнь, говорится в сообщении пресс-службы.