«Бутерброд» из четырех подростков на электросамокате сняли на видео в Москве

Четверо подростков проехали на одном электросамокате по улице и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

По данным администраторов канала, самокатчиков заметили жители столицы на 15-Парковой улице. На кадрах ролика запечатлено, как молодые люди, уместившись на платформе одного транспортного средства, быстро едут по пешеходной дорожке. Трое стоят друг за другом на деке, а четвертый, по всей видимости, сидит на шее у одного из них.

«Эквилибристы», «Туристы из Индии», «Это естественный отбор. Премию Дарвина в студию», «Сурикаты уже не те», «Ну, вдвоем же запретили на одном самокате кататься! А про втроем и вчетвером ничего в запрете не сказано», «Целый бутерброд едет», — написали пользователи мессенджера.

Ранее на московской улице заметили современного «Аладдина на ковре-самолете».