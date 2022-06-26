В московском метро начали бесплатно раздавать бутылки с водой

На 21 станции московского метро пассажирам начали бесплатно раздавать бутылки с водой из-за жары. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

По данным источника, получить прохладительный напиток можно на станциях: «Парк Культуры» (СЛ), «Прокшино», «Калужская», «Академическая», «Борисово», «Нахимовский проспект», «Полежаевская», «Фили», «Кутузовская», «Пионерская», «Аэропорт», «Речной вокзал», «Филевский парк», «Багратионовская», «Студенческая», «Выхино», «Технопарк», «Домодедовская». А также на МЦК: «Бульвар Рокоссовского», «Окружная» и «Дубровка».

«Мы постоянно мониторим ситуацию и следим за температурой на станциях, при необходимости этот список увеличится», — говорится в сообщении.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова пообещала москвичам рекордную жару. По ее словам, в предстоящий понедельник, 27 июля, температура в столице поднимется до 33,6 градуса тепла.