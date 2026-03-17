«Бутырка» решила судиться с заключенными

Московский СИЗО-2 УФСИН России, известный как Бутырская тюрьма или «Бутырка», планирует судиться с бывшими заключенными. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Учреждение подало иск в Арбитражный суд против 25 человек. Ответчиками значатся ряд известных личностей, в частности художник Григорий Мумриков, банкир Владимир Гезин, экс-глава АНО «Арена-2018» Олег Галай, экс-глава IT-управления Росреестра Александр Бибиков, бывший руководитель ОАО «Промпоставка» Руслан Сулейманов _(признан в РФ иностранным агентом).

Подробности иска неизвестны. Исковое заявление пока не принято к производству.

Бутырская тюрьма появилась в конце XVIII века, в правление императрицы Екатерины II. В «Бутырке» есть четыре старинные башни, в одной из них до казни в 1775 году содержался Емельян Пугачев. В настоящее время в этой башне располагается музей, остальные три были закрыты несколько лет назад. Нынешнее здание СИЗО, построенное в 1879 году, входит в список охраняемых государством памятников истории и архитектуры.