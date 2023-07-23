19:30, 23 июля 2023
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Пробежавший по Можайскому шоссе бык попал на видео в Подмосковье
На Можайском шоссе в Подмосковье заметили быка.
Кадр: Группа «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте»
Бык пробежал по Можайскому шоссе на территории подмосковного Одинцова и попал на видео, опубликованное в группе «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте».
«Я каждый день удивляюсь все больше и больше», «Бедное животное», «Мясо бежит посреди дороги», «Недавно там овцы и барашки бегали, теперь телок. Деревня», «На платку прорывается!» — прокомментировали юзеры.
На кадрах бык черно-белого окраса пробегает поперек оживленной дороги мимо проезжающих автомобилей, добегает до крайней правой полосы и останавливается у ограждения. Водители при этом притормаживают, чтобы не сбить животное.
Ранее на съезде на МКАД в районе Дмитровского шоссе заметили свинью.