В Москве на продажу выставили раритетный Cadillac 1909 года выпуска

За 12,5 миллионов рублей выставили на продажу в Москве автомобиль Cadillac Model 30 3.7 MT 1909 года выпуска. Объявление появилось на известном сайте по продаже и покупке вещей и услуг.

«Всего выпущено 52 экземпляра данной модели и комплектации. В мире сохранилось всего восемь таких автомобилей», — говорится в описании товара.

Кроме того, автор указал, что машина до 2007 года находилась в Монако и принадлежала «европейской монаршей особе». При этом само авто находится в идеальном состоянии и на ходу.

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