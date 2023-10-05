13:20, 05 октября 2023
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В Москве на продажу выставили раритетный Cadillac 1909 года выпуска
Автомобиль Cadillac 1909 года выпуска выставили на продажу в Москве за 12 миллионов.
За 12,5 миллионов рублей выставили на продажу в Москве автомобиль Cadillac Model 30 3.7 MT 1909 года выпуска. Объявление появилось на известном сайте по продаже и покупке вещей и услуг.
«Всего выпущено 52 экземпляра данной модели и комплектации. В мире сохранилось всего восемь таких автомобилей», — говорится в описании товара.
Кроме того, автор указал, что машина до 2007 года находилась в Монако и принадлежала «европейской монаршей особе». При этом само авто находится в идеальном состоянии и на ходу.
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