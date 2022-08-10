В здании бывшего советского министерства в Москве нашли царский институт

Поглощенный зданием советского министерства царский институт нашли в столице на Миусской площади. Двумя сделанными с одной точки фотографиями строения поделился Telegram-канал «Москва. Было — стало». В начале прошлого века здесь располагался Императорский Московский археологический институт имени Николая II, позже его «встроили» в корпус Министерства общего машиностроения СССР.

«Здание было заложено в 1913 году. Проектировал его творческий дуэт Владимира Матвеевича Маята и Владимира Дмитриевича Адамовича, работавший по заказу давшего деньги на строительство Степана Павловича Рябушинского. По этой причине один из залов института носил имя Рябушинского», — написал автор поста.

В институте готовили специалистов по русской старине. В первые годы советской власти он был закрыт «по причинам, скорее, политическим, чем образовательным», уточнил рассказчик. В освободившемся здании разместился рабфак имени Свердлова.

«В 1960-е годы здание повторило судьбу кинотеатра Ханжонкова на Триумфальной. Оно было поглощено административной коробкой времен борьбы с архитектурными излишествами», — добавил автор. Он имел ввиду историю построенного в том же 1913 году «Пегаса», впоследствии поглощенного многоэтажкой.