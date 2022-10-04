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21:42, 04 октября 2022
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В Москве выросли цены на один тип жилья

В Москве выросли цены на один тип жилья
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Москве выросли цены на квартиры в новых домах комфорт-класса, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование риелторской компании Est-a-Tet.

По данным компании, цены на этот тип жилья за год выросли на 13,5 процента, до 287,5 тысячи рублей за квадратный метр. При этом за третий квартал текущего года недвижимости в этом сегменте продано на 27,7 процента больше, чем во втором квартале. Почти 70 процентов всех квартир было приобретено в бюджете до 15 миллионов рублей, самые популярные среди них — от 11 до 13 миллионов рублей.

Ранее был составлен топ-5 городов Подмосковья с доступным жильем в новостройках.

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