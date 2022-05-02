Город
Сегодня в 14:03
1 мин.

Ценник на шампанское в подмосковном супермаркете развеселил россиян

Ценник на шампанское в подмосковном супермаркете развеселил россиян
Фото: страница «Подслушано - Сергиев Посад» во «Вконтакте»

Подмосковный супермаркет установил скидку в одну копейку на шампанское, сообщили в группе «Подслушано - Сергиев Посад –» во «Вконтакте». Фото акционного ценника развеселило россиян.

На слабоалкогольный напиток марки «Санто-Стефано» российского производства снизили цену с 239 рублей до 238 рублей 99 копеек. В комментариях акцию в шутку назвали «аттракционном невиданной щедрости». Кто-то при взгляде на снимок из супермаркета вспомнил известную пословицу «копейка рубль бережет». Один из комментаторов назвал скидку в одну копейку маркетинговым ходом для привлечения внимания.

Инцидент прокомментировала в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» юрист Ирина Зуй. «Магазин вправе установить любую скидку. Даже такую ничтожно малую. Нарушения закона в этом нет», — пояснила она.

Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин спрогнозировал снижение цен на ряд товаров в магазинах.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.