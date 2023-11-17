Россиянам спрогнозировали цены на красную икру к Новому году

О подорожании икры перед Новым годом предупредил россиян kp.ru гендиректор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

Отмечается, что из-за роста производства на Дальнем Востоке оптовые цены на икру горбуши в середине ноября снизились по сравнению с прошлым годом на 24 процента, до 3,5 тысячи рублей за килограмм.

«По итогам октября цены в магазинах упали по сравнению с пиковым июлем только на четыре процента. Ожидаем, что в ближайшие месяцы цены в рознице могут снизиться еще на 12-15 процентов, но при условии, что не произойдет повышения цен у производителей», — сказал эксперт.

По словам Плугова, падения цен на четверть на икру в магазинах не ожидается. Это объясняется тем, что продуктовые сети ориентируются спросом, а не стоимостью закупки. К Новому году возможен всплеск цен из-за краткосрочного повышения спроса — люди будут брать икру к новогоднему столу, отметил специалист. Он отметил, что в октябре килограмм икры стоил в рознице 6060 рублей.

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