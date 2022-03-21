Россияне вспомнили цены на мороженое в ГУМе в период СССР

Россияне в группе ВКонтакте «Москва — воспоминания Детства» поделились воспоминаниям о продаже мороженого в ГУМе в период СССР.

В комментариях пользователи напомнили, что во времена советского союза десерт в ГУМе стоил столько же, сколько и в обычных магазинах. «Знаменитое гумовское мороженое было исключительно вкусным, но по стоимости не превышало широко распространенных сортов», — объяснил один из жителей столицы.

Москвичи также рассказали, что после 1961 года сливочный пломбир можно было купить за 19 копеек, Ленинградское мороженое — за 22 копейки, а мороженое в ГУМе — за 20 копеек.

Жители столицы вспомнили и про то, что такой стаканчик всегда был наполовину пустой, так как вся масса холодного десерта не помещалась в него. «Вся масса мороженого умещалась от середины стаканчика и до макушки огромного шарика сверху. Этот стаканчик хрустел и даже размокать не успевал», — поделилась одна из подписчиц сообщества.

Ранее москвичи вспомнили о газировке и эскимо в буфетах столичного метро.