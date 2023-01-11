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18:37, 11 января 2023
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В Москве резко упали цены на вторичное жилье

В Москве резко упали цены на вторичное жилье
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Цены на вторичное жилье резко упали на территории Старой Москвы, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Инком-Недвижимость». Стало известно, что стоимость «вторички» за год снизилась на 1,35 процента (до 275,8 тысячи рублей), а стоимость реальной продажи упала на 20 процентов от пиковых в 2022 году мартовских цен.

«Главное — что цены неизбежно будут снижаться, и в 2023 году придется затянуть пояса. Это понимание есть практически у всех (у покупателей и продавцов, у застройщиков и банков), это ожидание висит в воздухе. И можно сказать, что рынок сегодня стал более осмысленным и разумным — ни иллюзий, ни паники у его участников больше нет, все осознают суть происходящего», — сказал директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.

В компании спрогнозировали, что вскоре цены на вторичном рынке в Москве могут начать снижаться и дальше. По мнению Шломы, они могут опустится еще на пять процентов.

Ранее сообщалось, что москвичи стали продавать квартиры со скидками на фоне снижения спроса на вторичном рынке недвижимости

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