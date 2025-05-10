Опубликовано 10 мая 2025, 03:391 мин.
Церемонию развода караулов в Кремле временно отменили
ФСО: Церемония развода караулов в Кремле не будет проводиться 10 мая.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Церемонию развода пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади Московского Кремля временно отменили. Об этом сообщили в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России, пишет РИА Новости.
Отмечается, что церемония не состоится 10 мая 2025 года. Однако причины отмены и возможные изменения в графике проведения разводов караулов в дальнейшем не раскрываются.
Ранее сообщалось, что стене памяти рок-музыканта и автора песен Виктора Цоя в центре Москвы вернули прежний вид. С нее полностью убрали граффити, посвященные недавно умершему рэперу Паше Технику.