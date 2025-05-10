Церемонию развода караулов в Кремле временно отменили

Церемонию развода пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади Московского Кремля временно отменили. Об этом сообщили в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России, пишет РИА Новости.

Отмечается, что церемония не состоится 10 мая 2025 года. Однако причины отмены и возможные изменения в графике проведения разводов караулов в дальнейшем не раскрываются.

Ранее сообщалось, что стене памяти рок-музыканта и автора песен Виктора Цоя в центре Москвы вернули прежний вид. С нее полностью убрали граффити, посвященные недавно умершему рэперу Паше Технику.