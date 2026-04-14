Часть москвичей призвали срочно уехать из города

Аллергикам в Москве посоветовали на время уехать из города. Речь идет о периоде цветения березы, который традиционно становится самым сложным для людей с сезонной аллергией, сообщила заместитель главного врача Института иммунологии ФМБА России Евгения Назарова в беседе с агентством «Москва».

По ее словам, пик пыления начнется уже в конце апреля. В этот период концентрация пыльцы в воздухе резко возрастает и может вызывать сильные симптомы.

«Ориентировочно, конец апреля — уже начнется пыление березы. Поэтому если есть возможность у пациентов поменять климатическую зону на две-три недели основного пика пыления, то это тоже вариант», — отметила специалист.

По словам врача, временный переезд может значительно облегчить состояние. Особенно это актуально для людей с выраженной реакцией на пыльцу.

Ранее кандидат медицинских наук и врач-диетолог Маргарита Королева предупредила, что от потребления клубники следует отказаться людям, которые не переносят пыльцу березы.