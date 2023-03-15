11:05, 15 марта 2023
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На подмосковной свалке нашли часть мужской ноги
В подмосковном Подольске женщина нашла на свалке фрагмент человеческой ноги.
Фото: Maksim Konstantinov / <a href="https://globallookpress.com/" target="_blank">Globallookpress.com</a>
В подмосковном Подольске женщина нашла фрагмент человеческого тела, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, часть мужской ноги в носке женщина нашла на свалке в подмосковном Подольске. Других частей тела по близости обнаружено не было. Личность потерявшего часть ноги человека пока остается неизвестной.
«Мослента» пока не располагает официальным подтверждением информации.
Ранее в подмосковной Кашире на участке улицы Ильича были обнаружены разбросанные части тела 50-летнего мужчины. По факту убийства возбуждено уголовное дело.