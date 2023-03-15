На подмосковной свалке нашли часть мужской ноги

В подмосковном Подольске женщина нашла фрагмент человеческого тела, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, часть мужской ноги в носке женщина нашла на свалке в подмосковном Подольске. Других частей тела по близости обнаружено не было. Личность потерявшего часть ноги человека пока остается неизвестной.

«Мослента» пока не располагает официальным подтверждением информации.

Ранее в подмосковной Кашире на участке улицы Ильича были обнаружены разбросанные части тела 50-летнего мужчины. По факту убийства возбуждено уголовное дело.