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11:05, 15 марта 2023
1 мин.

На подмосковной свалке нашли часть мужской ноги

В подмосковном Подольске женщина нашла на свалке фрагмент человеческой ноги.

На подмосковной свалке нашли часть мужской ноги
Фото: Maksim Konstantinov / <a href="https://globallookpress.com/" target="_blank">Globallookpress.com</a>

В подмосковном Подольске женщина нашла фрагмент человеческого тела, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, часть мужской ноги в носке женщина нашла на свалке в подмосковном Подольске. Других частей тела по близости обнаружено не было. Личность потерявшего часть ноги человека пока остается неизвестной.

«Мослента» пока не располагает официальным подтверждением информации.

Ранее в подмосковной Кашире на участке улицы Ильича были обнаружены разбросанные части тела 50-летнего мужчины. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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