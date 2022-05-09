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Работу нескольких станций метро в Москве ограничили из-за парада Победы

Работу нескольких станций метро в Москве ограничили из-за парада Победы
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве ограничили работу некоторых станций метро из-за парада Победы и шествия «Бессмертного полка». Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает «Москва 24».

По информации источника, станции «Александровский сад», «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная» и «Боровицкая» работают только на вход и пересадку. На станции «Библиотека имени Ленина» возможна лишь пересадка. Ограничения будут действовать до окончания шествия.

Также сообщается, что в местах проведения праздничных мероприятий возможны ограничения на прилегающих станциях метро на вход или выход.

Ранее были перечислены места запуска праздничного салюта в Москве 9 мая.

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