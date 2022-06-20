Гармаш сыграет Крокодила Гену в фильме «Чебурашка»

«Чебурашку знают все. Взрослые, дети, мамы, папы, бабушки, дедушки и даже японский премьер-министр. Все помнят этого милого плюшевого малыша из старого мультика. А что, если Чебурашка на самом деле существует? Что, если он — не плюшевая игрушка, а вполне себе настоящий мохнатый зверек, который живет в апельсиновой роще в далекой стране?» — написано в анонсе фильма.

Главные роли в «Чебурашке» исполнят актеры Федор Добронравов, Елена Яковлева и Полина Максимова. Персонажа Крокодила Гены сыграет артист Сергей Гармаш. Фильм срежиссирован Дмитрием Дьяченко, известным по картинам «День Радио» и «О чем говорят мужчины».

Ранее стало известно о проведении в Москве фестиваля женского кино. Зрителям показали фильмы режиссеров Татьяны Лиозновой, Светланы Дружининой, Юлии Солнцевой и других.