Человеческие головы нашли в морозилке медцентра в Москве

Пять человеческих голов нашли в морозильной камере медицинского центра в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, «страшную находку» в виде человеческих голов сделали во время следственных действий в помещении многопрофильного морфологического медцентра. Все произошло на Суздальской улице на востоке Москвы.

Головы оказались в полиэтиленовых пакетах и находились в морозильной камере. Их изъяли и направили в морг для дальнейшего исследования.

Следственные действия проводятся теперь уже в рамках уголовного дела. Его квалифицировали по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее недалеко от Москвы на чердаке еще одной больницы было найдено тело пациентки. В июне правоохранители также начали расследовать уголовное дело об убийстве и расчленении. Известно, что брат напал на родную сестру в ходе ссоры. Мужчину задержали в момент, когда он раскладывал ее останки по пакетам и ведрам.