В центре Москвы обнаружили человеческие останки

Человеческие останки во время проведения ремонта обнаружили в помещении бывшей музыкальной студии в центре Москвы. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает SHOT.

Строители нашли ребро, несколько других костей и обломки черепа на полутораметровой глубине, вскрыв пол в реставрируемом здании на улице Малой Никитской. Сейчас следователи выясняют обстоятельства захоронения и личность погибшего.

Столичный СК проводит доследственную проверку. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее житель Московской области выкопал из могилы труп женщины, чтобы надругаться над ним. Тело было обнаружено в багажнике его автомобиля.