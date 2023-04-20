13:17, 20 апреля 2023
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В центре Москвы обнаружили человеческие останки
В помещении в центре Москвы во время ремонта обнаружили человеческие останки.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Человеческие останки во время проведения ремонта обнаружили в помещении бывшей музыкальной студии в центре Москвы. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает SHOT.
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