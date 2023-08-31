Человеческие останки нашли на участке старинного особняка в центре Москвы

Кости человека обнаружили при проведении ремонтных работ в особняке 1917 года в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

По данным ведомства, человеческие кости были найдены на Спартаковской улице. Предполагается, что умершего захоронили на территории усадьбы более 50 лет назад.

По данному факту назначена доследственная проверка. Медико-криминалистическая экспертиза поможет установить обстоятельства смерти и личность умершего.

Ранее могильник с костями несовершеннолетних обнаружили в Подмосковье.