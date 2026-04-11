Человек на путях остановил поезд на станции Водники

Поезд № 6254 Кубинка-Дубна 10 апреля в 20:51 совершил вынужденную остановку на станции Водники Савеловского направления, причиной стало травмирование человека, который, по предварительной информации, нарушил правила безопасности. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

На место происшествия были вызваны медики, которые оказали всю необходимую помощь пострадавшему.

Из-за инцидента были задержаны в пути поезда МЦД-1, аэроэкспрессы и электрички дальних маршрутов в сторону Московской области.

Поезд № 6254 возобновил движение по маршруту только в 21:45.

В начале апреля семь вагонов поезда дальнего следования из Москвы в Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области при подходе к станции Бряндино. Пострадали больше десяти человек.