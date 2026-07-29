Человек погиб при падении лифта в Москве

Один человек погиб в результате падения лифта в жилом доме Москвы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в доме №6, корпус 13 на Открытом шоссе. По предварительной информации, в многоэтажке сорвался лифт. В момент происшествия внутри находился один человек. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Как уточнили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, погибший был сотрудником ремонтной бригады, он занимался починкой оборудования. Его тело спасателям пришлось извлекать из-под лифта.

Сейчас на месте работают профильные службы. Обстоятельства случившегося и причины падения лифта устанавливаются.

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