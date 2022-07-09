«Человек-суп» в московском метро развеселил пользователей сети
Человек в костюме супа вновь был замечен в поезде столичного метро. Опубликованная Telegram-каналом «Что там в Москве?» видеозапись развеселила пользователей сети.
«Суп — это первое блюдо!» — заявляет оказавшийся в кадре мужчина в пестрой накидке и с надписью «Человек-суп» на надетой на голову коробке. Многие пассажиры поезда смотрят на него с интересом.
Подписчики канала поделились эмоциями в комментариях. «Ух ты, какой веселый и забавный!», «Добрый и позитивный человек», — написали они. Один из юзеров предположил, что таким образом мужчина, получивший от психолога задание привлечь к себе внимание, раскрепощается.
Несколько фолловеров заметили, что в условиях жаркой погоды в Москве тоже чувствуют себя похожими на суп. «Это я сегодня, только прокипяченный человек-суп», «В таком случае, я уже скисший. На такой жаре-то...», «Да тут кипяти — не кипяти, все равно прокиснуть можно», — написали они.
Ранее «съедобного» пассажира заметили на Замоскворецкой линии метро. Тогда он радостно пожелал всем приятного аппетита, а главным ингредиентом супа назвал хорошее настроение.