Человек упал со строящегося здания в Москве и погиб

По данным ведомства, на месте координирует работу правоохранительных органов заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе фактов нарушения техники безопасности и охраны труда.

Ранее, в октябре прошлого года, на улице Зорге также упал рабочий с высоты 12-го этажа строящегося здания.