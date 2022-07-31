Человек в костюме коронавируса напомнил москвичам об опасности

Фото человека в костюме коронавируса в сообществе «Кузьминки Москва» в социальной сети «ВКонтакте» напомнило москвичам об опасной болезни. На снимке мужчина в защитном обмундировании держит в руках табличку с надписью «Я еще вернусь».

«Может, не дадим ему в район вернуться? Для этого вовремя мойте руки, пользуйтесь антисептиком (проверьте в зимней куртке — наверняка завалялся) и сходите на ревакционацию — ее без записи можно сделать в ГУМе», — написал автор поста.

«Что-то не пойму цели сей акции», — отреагировал на публикацию один из подписчиков интернет-группы. «Наверное, цель — показать людям, что расслабляться еще рано, что не надо переставать соблюдать меры предосторожности», — ответили ему.

Некоторые юзеры предположили, что герой фото безработный и ему просто нечем заняться. Другие со знанием дела заявили, что на Москву обрушится еще две волны COVOD-19.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксирован антирекорд по количеству заболевших коронавирусом.