В Москве у россиянина украли чемодан Louis Vuitton с тремя миллионами рублей

В центре Москвы у россиянина украли чемодан Louis Vuitton, внутри которого находился кошелек Botegа Veneta, около трех миллионов рублей наличными и другие ценности. Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, 57-летний предприниматель, приехавший в столицу из Якутии, зашел с друзьями в ресторан Valenok, расположенный на Цветном бульваре. Свой брендовый чемодан он положил на диван. Посиделки приятелей затянулись. Только ближе к полуночи, когда мужчины собрались уходить, бизнесмен обнаружил пропажу дорогостоящего аксессуара.

Россиянин вызвал полицию. Просмотр записей с камер видеонаблюдения не дал результатов. Пострадавший заявил, что подозревает в краже сотрудников ресторана.

Ранее мужчина присвоил забытую в метро сумку и обогатился на сотни тысяч рублей.