Город
Сегодня в 22:15
1 мин.

В Москве у россиянина украли чемодан Louis Vuitton с тремя миллионами рублей

В Москве у россиянина украли чемодан Louis Vuitton с тремя миллионами рублей
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В центре Москвы у россиянина украли чемодан Louis Vuitton, внутри которого находился кошелек Botegа Veneta, около трех миллионов рублей наличными и другие ценности. Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, 57-летний предприниматель, приехавший в столицу из Якутии, зашел с друзьями в ресторан Valenok, расположенный на Цветном бульваре. Свой брендовый чемодан он положил на диван. Посиделки приятелей затянулись. Только ближе к полуночи, когда мужчины собрались уходить, бизнесмен обнаружил пропажу дорогостоящего аксессуара.

Россиянин вызвал полицию. Просмотр записей с камер видеонаблюдения не дал результатов. Пострадавший заявил, что подозревает в краже сотрудников ресторана.

Ранее мужчина присвоил забытую в метро сумку и обогатился на сотни тысяч рублей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.